الرئيسان الصيني والأميركي سيوقعان اتفاق التجارة مطلع يناير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيحضر ونظيره الصيني شي جين بينغ، مراسم توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين.

وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلنت واشنطن وبكين، التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، المقرر توقيعه الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

ووافقت بكين، آنذاك، على شراء سلع زراعية أميركية بمليارات الدولارات، فيما قال ترامب، إنه لن يمضي قُدما في جولة جديدة من الرسوم الجمركية، كانت مقررة في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، "سنقيم حفل توقيع.. نعم"، بحسب وسائل إعلام؛ وتابع "سنلتقي معا في نهاية المطاف، وسيكون لدينا توقيع أسرع، لأننا نريد إنجازه".

Advertisements

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلن ترامب، أن بلاده ستوقع "قريبا جدا" اتفاقا أوليا للتجارة مع الصين، وسط تكثيف مساعي الجانبين، للتقدم خطوة نحو التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشار ترامب، آنذاك، إلى أن انفراجة سجلها المفاوضون، مؤخرا، تمهيدا لتوقيع الاتفاق الأولي.

والخميس الماضي، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إنه ليس لديه شك في أن المفاوضين التجاريين الأميركيين والصينيين، سيوقعون "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري، مطلع يناير المقبل.

وخلال كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أصدرت الصين قائمة جديدة تضم 6 سلع كيميائية ونفطية من المنتجات الأميركية، ستُعفى من الرسوم الجمركية الإضافية، بعد إعفائها فول الصويا ولحم الخنزير الأميركي، من الرسوم الجمركية.