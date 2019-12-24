8 آلاف فلسطيني مُنعوا من السفر آخر 5 سنوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - منعت سلطات الاحتلال نحو 8 آلاف فلسطيني بالضفة الغربيّة من السفر عبر معبر "الكرامة" على الحدود مع الأردن، خلال الخمس سنوات الأخيرة، وفقًا لما وثّق مركز حقوقي فلسطيني.

وقال مركز الدفاع عن الحريات، في تقرير له اليوم الثلاثاء، إنه وثّق منع 7 آلاف و984 شخصًا من السفر، خلال السنوات الخمس الماضية، بينهم 310 حالات منعتهم إسرائيل من السفر عبر معبر "الكرامة"، منذ بداية 2019.

وأضاف المركز، أنه "يواصل جهوده في مناهضة سياسة سلطات الاحتلال، بتقييد حرية الحركة والتنقل، بما في ذلك منع السفر المستمر منذ عقود، وعلى نحو يطال عشرات الآلاف من المواطنين، ويلحق ضررًا فادحًا في مسارات رئيسية من حياتهم".

واعتبر أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال يشكل انتهاكا صارخًا لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي أكدتها أحكام القانون الدولي الإنساني".

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وطالب المركز الحقوقي، المؤسسات الدولية والأمم المتحدة بالعمل من أجل وضع حد لهذه السياسة الإسرائيلية، وأشار إلى أن إسرائيل تواصل أيضًا فرض الحصار وقيود مشددة على الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة، ولفت أيضًا إلى أن السلطات الإسرائيلية تفرض قيودًا على حركة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والقدس.

وتسيطر إسرائيل على جميع معابر الضفة الغربية، وكثيرًا ما تمنع الفلسطينيين من المغادرة عبرها، ويُمنع الفلسطينيون بشكل عام من السفر عبر مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، أو الإبحار عبر الموانئ الإسرائيلية، ليبقى معبر "الكرامة" على الحدود مع المملكة الأردنية سبيلهم الوحيد للخروج إلى العالم.

كما تفرض إسرائيل منذ نحو 13 عامًا حصارًا مشددًا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة بنسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.