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شرطة الرياض تقبض على 24 شخصا تحرشوا بعدد من الحضور في إحدى الحفلات

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

أعلنت شرطة الرياض، الثلاثاء، القبض على 24 شخصا تحرشوا بعدد من حضور إحدى الفعاليات التي شهدتها العاصمة مؤخرا واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

 

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض إن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية 24 شخصا تحرشوا بعدد من حضور إحدى الفعاليات بالرياض، ثم القبض عليهم وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبات وفق نظام مكافحة بحقهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

 

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وأشار المتحدث باسم شرطة العاصمة السعودية إلى أن عملية التحري والبحث تمت على ضوء تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ما قام به هؤلاء الأشخاص.

 

وتصدر وسم "القبض على متحرشين بالرياض" الأوسمة الأكثر تدولا على موقع في السعودية مساء الثلاثاء، وعلقت الكاتبة السعودية مها بنت شعلان قائلة: "من عرف العقوبة أحسن الأدب".

 

من جانبه، قال الإعلامي السعودي عبد الرحمن اللاحم عبر صفحته الرسمية على تويتر: "جميل جداً ملاحقة الخارجين على القانون و اقتيادهم للعدالة ، وسيكون أجمل لو تم التشهير بهم ، حماية للمنظومة القانونية والاجتماعية"، على حد تعبيره.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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