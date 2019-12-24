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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والكويت توقعان اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
وقعت الكويت والمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بشأن منطقة النفط المحايدة المشتركة بين البلدين لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة بعد عدة سنوات من التوقف.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن "وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا الاتفاقات في الكويت".
وأضافت الوكالة أن الكويت والسعودية وقعتا "مذكرة تفاهم واتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما".
ويقع في المنطقة المحايدة بين الدولتين حقلي نفط، هما حقل "الخفجي" و"الوفرة".
وقد توقف إنتاج النفط بهما منذ أكثر من 3 أعوام، حين كانت تتقاسم كل من السعودية والكويت إنتاجهما، الذي يبلغ حوالي 550 ألف برميل نفط
وقالت شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون، التي تشغل حقل الوفرة ممثلة للجانب السعودي بالتعاون مع الشركة الكويتية لنفط الخليج، إنها "تتوقع عودة الحقل إلى الإنتاج الكامل في غضون 12 شهراً".
وحضر مراسم التوقيع السفير خالد سليمان الجارالله، نائب وزير الخارجية، والأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وأعضاء الوفد السعودي المرافق، واللجان المختصة في كلا البلدين الشقيقين، إضافة إلى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
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