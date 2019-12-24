مقتل طفل وإصابة آخر في انفجار لغم حوثي في محافظة الجوف اليمنية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:42 مساءً, 24 ديسمبر 2019 م المناطق - واس قتل طفل وأصيب آخر إثر انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة “ملاحا” بمديرية المصلوب غربي محافظة الجوف اليمنية .

وقالت مصادر محلية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: “إن لغمًا أرضيًا زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية انفجر صباح اليوم، وأسفر عن مقتل الطفل مبارك محمد غرزة 10 سنوات وإصابة الطفل زبن الله مبارك غرزة 8 سنوات أثناء رعيهما للأغنام في منطقة ملاحا الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الانقلابية التابعة لإيران على أطراف مديرية المصلوب غربي الجوف.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قامت بزراعة آلاف الألغام في محافظة الجوف اليمنية بطريقة عشوائية, مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من أبناء المحافظة.

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