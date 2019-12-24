شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:27 مساءً, 24 ديسمبر 2019 م المناطق - واس أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الطائرتين كانتا تحلقان في سماء منطقة دثينة في مديرية الوضيع بالمحافظة.

وتبيّن بعد فحص حطام الطائرتين أنهما كانتا تحملان كمياتٍ كبيرةً من المتفجرات.

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