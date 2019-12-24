شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب الأرجنتين بقوة 6 ريختر والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم قرية وبلدية إيل هويو بمقاطعة تشابات جنوب الأرجنتين. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على مسافة 15 كم شمال غربي قرية وبلدية إيل هويو فى مقاطعة تشابات جنوب الأرجنتين. ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال يضرب الأرجنتين بقوة 6 ريختر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.