شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسي : 22 منصة جديدة لإطلاق الصواريخ النووية عابرة القارات والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن قوات بلاده النووية الاستراتيجية، ستتسلم العام المقبل 22 منصة لإطلاق صواريخ "يارس" و"أفانجارد" العابرة للقارات.

وقال شويجو -خلال اجتماع موسع بوزارة الدفاع الروسية حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم"-، "إن القوات الجوية الفضاية استلمت العام الجاري 5 قاذفات صواريخ استراتيجية محدثة إضافية"، مشددا على أن بلاده ستعيد تسليح قواتها دون أن تنجرف إلى سباق التسلح.

وأضاف " إنه سيتم ضم قمر صناعي رابع العام المقبل، إلى القسم الفضائي في منظومة الإنذار المبكر بالصواريخ، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الجاري، إطلاق القمر الصناعي الثالث في هذه المنظومة التي باشرت عملها في نهاية عام 2017.

وأوضح أن الجيش الروسي تسلم خلال العام الحالي أكثر من 600 قطعة من الآليات المدرعة وأكثر من 100 طائرة وطائرة هليكوبتر، و 13 جهازا فضائيا ، وغواصة واحدة ، وثمان سفن سطح، و 17 زورقا وسفينة دعم، وأربعة أنظمة صواريخ ساحلية من نوع "بال".