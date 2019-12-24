مصرع واصابة ثلاثة اشخاص بحادث سير في ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الثلاثاء، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير على طريق خانقين- جلولاء. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثتين وانقاذ مصاب بحادث انقلاب عجلة على طريق خانقين – جلولاء". وأضاف أن "عملية الإنقاذ تمت باستخدام أجهزة القطع والفصل".



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