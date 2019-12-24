مقتل واصابة ثلاثة منتسبين بتعرض على حقول خباز النفطي في كركوك

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل واصابة ثلاثة منتسبين بتعرض على حقول خباز النفطي في كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك تعرضاً من قبل عناصر داعش على حقول خباز النفطي في كركوك اسفر عن مقتل منتسب من شرطة الطاقة واصابة اثنين اخرين بجروح خطيرة".
وتشهد محافظة كركوك بين فترة واخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الامنية والمواطنين تسفر عن مقتل واصابة عدد منهم.
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