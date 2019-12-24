تفكيك عبوة ناسفة مربوطة بظهر مواطن في الديوانية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات، تمكنت مساء اليوم، من تفكيك عبوة ناسفة كانت مربوطة بظهر مواطن مقيد الايدي والارجل".

وأضاف، أن "الرجل تعرض لحادث ربط العبوة الناسفة بعدما قامت مجموعة مجهولة باختطافه في حي رفعت وسط محافظة الديوانية".