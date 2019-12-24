رسمياً.. ماندزوكيتش يزامل ميمي في الدحيل القطري

وذكر النادي في بيان رسمي، أن "ادارة الفريق نجحت اليوم في حسم ملف التعاقد مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لاعب فريق يوفنتوس الايطالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع ناديه الايطالي بعد ان تم التوافق على كل شروط التعاقد ما بين اللاعب وادارة النادي، ومن المنتظر ان تبدأ مسيرة اللاعب مع الفريق في القسم الثاني من الدوري".ويعد ماندزوكيتش المولود في 21 مايو من العام 1986م بمدينة سلافونسكي برود الكرواتية احد اهم المهاجمين الذين مروا على الكرة الكرواتية بل يعد هو ثاني اكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف مع منتخب بلاده.

مسيرة اللاعب الاحترافية بدأت في العام 2004 حينما انضم لنادي مارسونيا، والذي انتقل منه الى نادي ان كي زغرب في العام 2007، وبعد ذلك تحول لنادي دينامو زغرب احد اهم الاندية الكرواتية واكبرها والذي استمر معه لثلاث مواسم انتهت في موسم 2010، ليبدأ بعد ذلك مسيرة احترافه الخارجي التي بدأت في الدوري الالماني مع نادي فولفسبورع، لينتقل منه لنادي بايرن ميونيخ الالماني في العام 2012.



Advertisements

وفي العام 2014 غادر ماندزوكيتش المانيا متوجها الى العاصمة الاسبانية مدريد حيث انضم لنادي اتلتيكو مدريد لموسم واحد، لينتقل بعده الى ايطاليا حيث انضم الى نادي يوفنتوس في العام 2015 ليستمر مع نادي السيدة العجوز لاربع مواسم متتالية.

ونجح ماندزوكيتش في الفوز بجائزة افضل لاعب كرواتي مرة واحدة في مسيرته في العام 2012 بعد تألقه الواضح مع ناديا فولفسبورغ وبايرن ميونيخ الالمانيين.