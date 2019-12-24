الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال خلية 'ارهابية' وسط وجنوب العراق مرتبطة بجهات خارجية

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن اعتقال خلية "ارهابية" وسط وجنوب العراق مرتبطة بجهات خارجية.
وقالت الاستخبارات بحسب التلفزيون الرسمي، إنه "تم القاء القبض على خلية ارهابية في وسط وجنوب العراق مرتبطة بجهات خارجية تعمل على زعزعة امن البلاد".
وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم عدة منها "الارهاب" في بغداد والمحافظات.
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