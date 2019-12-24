قناة"الميادين" : تركيا سحبت 200 مسلح من الجماعات الموالية لها من شرق الفرات السوري لنقلهم إلى ليبيا

طالبت تركيا، اليوم الثلاثاء، من مليشيات سورية مسلحة موالیة لھا رفع قوائم أسماء 200 مسلح، لنقلھم إلى لیبیا، حسب ما أفادت به قناة الميادين اللبنانية.



وحسب القناة تتألف الدفعة الأولى من 60 مسلحاً من كل مليشيا، وسیتم نقلھا غدا الأربعاء عند الواحدة فجراً من مطار إسطنبول ومن ثم إلى ليبيا، للقتال في صفوف المليشيات التابعة لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

في السیاق نفسه، قال رئیس حكومة الوفاق فايز السراج إن طرابلس مھتمة حالیاً بإحضار دبابات وطائرات مسیرة تركیة.

والخميس الماضي، أرسل السراج رسائل إلى رؤساء خمس دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد عملية طوفان الكرامة التي شنها الجيش الليبي لتحرير العاصمة من المليشيات التابعة للوفاق.

وتأتي الخطوة التركیة في الوقت الذي تنهار فيه حكومة الوفاق والمليشيات التابعة لها في العاصمة الليبية طرابلس، أمام ضربات الجيش الليبي المتتالية.

وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من ديسمبر/كانون الأول بأنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا، دعماً لحكومة السراج إذا طلب الأخير بذلك، ما أجج التوتر.





وكانت تركيا وقعت مع السراج أواخر الشهر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية.

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وندد نواب أوروبيون بتلك الاتفاقية، مؤكدين رفضهم هذه الاتفاقية التي تخالف القرارات والمواثيق الدولية.

تركيا ودعم المليشيات في ليبيا

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية إنه ربما يتعين على أنقرة إعداد مسودة قانون يتيح إرسال قوات إلى ليبيا، وإن برلمانها يعمل على هذه المسألة.

وأضاف كالين، في أنقرة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم لحكومة فايز السراج التي مقرها طرابلس.

وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة عليه الشهر الماضي أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية لحكومة السراج رغم حظر تفرضه الأمم المتحدة على إرسال أسلحة لليبيا.

وعلى وقع التدخل التركي في ليبيا رفض كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إرسال بلاده جنوداً إلى ليبيا، وطالب الحكومة التركية بأخذ العبرة مما حدث في الأزمة السورية.





وقال كيليتشدار "إذا أرادت تركيا ألا تخسر في السياسية الخارجية، وأرادت أن تكسب، أولا لا بد أن يتخلى أردوغان عن جماعة الإخوان"، مؤكدا أن انتماء أردوغان للجماعة يجعل تركيا تخسر كثيراً.

وكشف مصدر عسكري بالجيش الوطني الليبي أن هناك فرق اقتحام وقناصة أتراك يقاتلون في صفوف مليشيا حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.