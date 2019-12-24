"عزل ترامب" يثير ارتباكا وخلافات قانونية في واشنطن

تشهد الولايات المتحدة حاليا حالة من الارتباك القانوني حول إمكانية أن يرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه لـ3 دورات كرئيس، في حال اعتبار الدورة الحالية لاغية.

وجاء الخلاف القانوني بعد أن قام مجلس النواب الأمريكي بالتوصية بعزل الرئيس ترامب، وهذا ما يعني إلغاء الدورة الرئاسية الحالية، وهو أمر قد يمكنه من الترشح مجددا وكأن الدورة الحالية لم تكن.

ويدور الحديث بين الأمريكيين حول: هل سيتم اعتبار فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى "لاغية" إذا قام المجلس بتوجيه الاتهام إليه؟ وهل هذا يعني أنه يمكن أن يخوض الانتخابات مرتين أخريين في المستقبل؟

وحسب شبكة NBC الأمريكية، فإن فكرة إلغاء ولاية رئاسية غير مرجحة، حيث إن المادة 22 من الدستور تشير صراحة إلى عدم إمكانية انتخاب الشخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، وعلى هذا فإنه تم انتخاب ترامب بالفعل مرة، فهو بإمكانه الترشح فقط لفترة واحدة أخرى.

ويصف آخرون الإجراءات التي يمكن لمجلس النواب من خلالها بدء عملية عزل ضد الرئيس ترامب، وكيف يمكن لمجلس الشيوخ بعد ذلك إجراء محاكمة إذا تم عزله، وفي حال عزله هل من حقه فعلا الترشح لفترتين قادمتين؟





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ويستبعد متابعون عزل الرئيس ترامب، حيث إن القرار الأخير سيكون لمجلس الشيوخ، وهو الذي به أغلبية للحزب الجمهوري المنتمي له الرئيس الأمريكي، ما يستحيل معه بالفعل عزله.

وتنص المادة 1 من الدستور الأمريكي على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".

ودخلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أمس الإثنين، في سجال مع زعيم الأغلبية بالحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل حول إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وقالت بيلوسي، رئيسة مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية، إنها لم تستكمل بعد تشكيل فريق عملها لمواكبة محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ.

ويطالب الديمقراطيون بإدلاء 4 مستشارين (حاليين وسابقين) للبيت الأبيض على صلة مباشرة بملف أوكرانيا بشهادتهم أمام مجلس الشيوخ.

وكان ترامب منع المستشارين الأربعة المعنيين من الإدلاء بشهاداتهم أمام مجلس النواب، ويعتبر الديمقراطيون أن مثول هؤلاء سيعزز موقف الحزب في المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، حيث يتطلب عزل الرئيس غالبية ثلثي المجلس.

كان مجلس النواب صوّت الأسبوع الماضي على إطلاق إجراءات عزل ترامب بتهمة استغلال السلطة لممارسته الضغوط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشّح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهة ترامب في الاستحقاق الرئاسي المقبل المقرر في 2020.

وبالإضافة إلى تهمة استغلال السلطة، صادق "النواب" على إطلاق إجراءات عزل ترامب بتهمة عرقلة تحقيق مجلس النواب في هذه القضية.