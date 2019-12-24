بومبيو: حان الوقت ليقف المجتمع الدولي بجانب الشعب الإيراني

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/12/24 09:24 م بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، أنه حان الوقت ليقف المجتمع الدولي بجانب الشعب الإيراني ومحاسبة النظام.
وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه على تويتر "تدين الولايات المتحدة بشدة اعتقال والدي بويا بختياري، وتدعو إلى إطلاق سراحهما فوراً".
وتابع في التغريدة ذاتها "لقد حان الوقت للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ومحاسبة النظام".
ومنذ أيام، انتقد خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة النظام الإيراني، لشنه حملة اعتقالات واسعة ضد المتظاهرين، وتعذيبهم داخل السجون، وطالبوا بإطلاق سراحهم.
وحذر الخبراء استناداً إلى "تقارير" من أن آلاف الأشخاص قد لا يزالون محتجزين بعد حملة قمع واسعة لاحتجاجات الشهر الماضي، معربين عن قلقهم إزاء تعرض معتقلين للتعذيب.
والشهر الماضي، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الإيرانية بالإعلان عن أرقام ضحايا ومعتقلي ثورة البنزين والانتهاكات التي حدثت للمحتجين، كما طالبت بتحقيق مستقل في تلك الأحداث.
ووصفت زعيمة المقاومة الإيرانية قتل أكثر من 1500 إيراني وإصابة 4 آلاف آخرين، واعتقال 12000 شخص خلال انتفاضة الشعب الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بواحدة من أفظع الجرائم في القرن الـ21، وتعدّ جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس.
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