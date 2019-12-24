بكين تحث واشنطن وبيونج يانج على وضع خارطة طريق لتحقيق السلام

حثت الصين الولايات المتحدة، الثلاثاء، على اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع كوريا الشمالية خلال القمة السنوية الأخيرة في سنغافورة.

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وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، لصحيفة "الشعب" المحلية، إن "الصين تدعو الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة في أسرع وقت ممكن لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في سنغافورة"، في تعليقات نقلتها على تويتر وزارة الخارجية.

وأضاف "نشجع كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة على وضع خريطة طريق مجدية، لإقامة نظام سلام دائم وتحقيق نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة".

وحذرت كوريا الشمالية واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري من "هدية عيد الميلاد" المحتملة، بعد أن أعطاها زعيمها كيم جونج أون الولايات المتحدة حتى نهاية العام، لاقتراح تنازلات جديدة في محادثات بشأن الترسانة النووية لبلاده.