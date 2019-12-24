انت الان تتابع تركيا تدعو روسيا الى وقف جديد لإطلاق النار في إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية الثلاثاء ان بلاده تجري محادثات مع روسيا في محاولة للتوصل الى وقف جديد لاطلاق النار في محافظة إدلب السورية.
وقال المتحدث ابراهيم كالين في مؤتمر صحافي في انقرة "نتابع العملية من كثب بهدف وضع حد لعمليات القصف. يجب ان يتوقف هذا القصف فورا بموجب وقف جديد لاطلاق النار. هذا ابرز ما نتوقعه من الجانب الروسي".
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