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تركيا تدعو روسيا الى وقف جديد لإطلاق النار في إدلب

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المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين

اعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية الثلاثاء ان بلاده تجري محادثات مع روسيا في محاولة للتوصل الى وقف جديد لاطلاق النار في محافظة إدلب السورية.

وقال المتحدث ابراهيم كالين في مؤتمر صحافي في انقرة "نتابع العملية من كثب بهدف وضع حد لعمليات القصف. يجب ان يتوقف هذا القصف فورا بموجب وقف جديد لاطلاق النار. هذا ابرز ما نتوقعه من الجانب الروسي".

 

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