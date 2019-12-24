الحرس الإيراني يخطط لعمليات عسكرية في البحر الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف مصدر أمني رفيع بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، عن ترتيبات يجريها ضباط في الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في البحر الأحمر.

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وأكد المصدر وفقا لموقع «المصدر أونلاين» الإخباري المحلي، أن الضباط الإيرانيين يترددون منذ أيام على مدينة 7 يوليو شرق الحديدة في إطار الترتيب لهذه العملية التي تقتضي الترتيبات لعملية يتبناها الحوثيون لاحقا، ورجح المصدر أن تكون بوارج وناقلات في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية هدفا لهذه العملية.

وكانت الحكومة الأمريكية كشفت عن وجود قيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني باليمن، واسمه عبدالرضا شلاهي، وعرضت مكافأة مالية قدرها 15 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات للوصول إليه.

يشار إلى أن المبعوث الأمريكي إلى إيران، براين هوك، أعلن بالتزامن مع الكشف عن وجود «شلاهي» في صنعاء، عن ضبط القوات الأمريكية في بحر العرب شحنة أسلحة إيرانية خطرة في طريقها إلى الحوثيين.