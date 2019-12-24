الحكومة الكويتية تقدم برنامجها خلال 3 أسابيع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح إن الحكومة الجديدة ستقدم برنامج عملها في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع.

وقال في كلمة أمس أمام البرلمان إن «الحكومة تمد يد التعاون لمجلس الأمة (البرلمان) إلى أبعد مدى».

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عنه القول إن «برنامج عمل الحكومة سيتضمن الإجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد ومتابعة كل من تقع عليهم شبهة الفساد وتطوير الأجهزة الحكومية والانتقال إلى الحكومة الرقمية».