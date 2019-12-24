260 انتهاكا للانقلابيين خلال شهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وثق تقرير حقوقي صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية 260 انتهاكا حوثيا، بينها 31 حالة قتل ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال نوفمبر الماضي في 6 محافظات يمنية، هي تعز والحديدة وإب والضالع وصنعاء والجوف.

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إضافة إلى القتل الذي راح ضحيته 6 أطفال، توزعت الإصابات بين القصف الهيستيري والقنص المباشر والألغام التي زرعتها الميليشيات، وتصدرت محافظة إب حالات الاختطاف التي طالت مختلف الفئات العمرية، تليها محافظة الضالع، ومن ثم محافظات ذمار، صنعاء، البيضاء.

وفي الضالع استهدف متطرفون أمس مقر منظمة بريطانية دولية تعمل في المجال الإغاثي بمحافظة الضالع (جنوب اليمن). وقال مصدر أمني إن متطرفين استهدفوا مبنى مستوصف «ابن عباس» الطبي الذي تتخذه منظمة «أوكسفام» مقرا لها في مدينة الضالع. وتأتي عملية الاستهداف عقب يومين من هجوم مماثل استهدف مقار «لجنة الإنقاذ الدولية»، و«أكسفام» و«مرسي كيور»، و«مركز هيا لتنمية المرأة»، وفرع «منظمة أكتد»، في مدينة الضالع. وأعلنت نحو عشرين منظمة وجمعية دولية عاملة في الضالع عن تعليق أعمالها، ونقل نشاط بعضها إلى مناطق أخرى.

انتهاكات الحوثيين في 6 محافظات خلال نوفمبر: