عبدالملك: ميليشيات الحوثي تدمر معيشة اليمنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة، الضالع

اتهم رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، ميليشيات الحوثي الانقلابية باستمرارها في «انتهاج سياسات تدميرية لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني».

وأكد أن منع ميليشيات الحوثي تداول العملة الجديدة، الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.

وناقش معين عبدالملك خلال اجتماع عقده في العاصمة الموقتة عدن مع قيادة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، ضرورة الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، والخطوات اللازمة للتعامل مع الإجراءات الحوثية غير القانونية الصادرة أخيرا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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وأضاف رئيس الحكومة اليمنية أن «اتخاذ ميليشيات الحوثي لهذه الخطوة في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق ستوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم»،وطالب الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالضغط على ميليشيات الحوثي للكف فورا عن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين، موضحا أن قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد، والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية.

إلى ذلك شنت قوات الجيش الوطني هجوما على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي شرق مديرية الحشاء بمحافظة الضالع جنوب البلاد، وكبدتها خسائر بشرية.

وأكد موقع سبتمبر نت الناطق باسم الجيش أن هجوم قوات الشرعية استهدف مواقع الميليشيات بمنطقة «سيلة رهادة» شرق مديرية الحشاء جنوب المحافظة؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة ستة من عناصر الميليشيات الحوثية.

وأحبطت قوات الجيش تسللا للميليشيات الحوثية باتجاه مناطق «الحرة» و»الساحلة» و»المشاريع» شمال غرب المحافظة نفسها، وأجبرتها على الفرار باتجاه «حبيل السماعي» غرب مدينة الفاخر، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة، وجددت ميليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة، في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

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