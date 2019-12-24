عاجل| التعليم تقرر تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية بسبب موجة الطقس السيئ

قررت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة، غدا، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، قد أصدر قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة غداً وبعد غد الأربعاء والخميس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وتعرضت الإسكندرية لطقس سيء، حيث ضربت المدينة رياح شديدة البرودة وأمطار غزيرة.

Advertisements

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من مساء اليوم وحتى يوم الجمعة المقبلة.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن بعض المناطق في أقصى السواحل الشمالية الغربية مثل السلوم ومطروح تشهد سقوط أمطار خفيفة خلال فترات الليل.

وتابع: بداية من اليوم الثلاثاء، من المتوقه سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تكون خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن من جنوب الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، لافتًا إلى أن الأمطار تتساقط في مناطق متفرقة على مدار الـ4 أيام المقبلة.

وأشار إلى أن الرياح جنوبية غربية محملة بالرمال والأتربة على الطرق والمناطق المكشوفة، تنشط على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة ومدن القناة، وتزداد فترة نشاطها خلال أوقات الظهيرة.