اشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​فادي علامة​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "قد ولدنا بما نحمل من قيم وحضارة يوم ولد ​السيد المسيح​ علنا في ميلاده المبارك نتمسك بوحدتنا في ​لبنان​ ليستمر هذا الوطن كرسالة محورها ​الانسان​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علامة: نتمسك بوحدتنا ليستمر هذا الوطن كرسالة محورها الانسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.