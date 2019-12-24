مقربون من فرنجية لـOTV: كلامه كاف وواف وواضح

علق مقربون من النائب السابق ​سليمان فرنجية​ لقناة الـ"OTV" على تصريح الاخير ، مؤكدين "رفض اعطاء تفسيرات وكلام الاخير كاف وواف وواضح".

من جهتها، اعتبرت مصادر رفيعة مطلعة على مسار التكليف والتأليف لقناة الـ"OTV" أن "كلام فرنجية هو هجوم استباقي لحجز حصة له وللتحذير من عدم تخييط أي تركيبة من دون إليه"،مشيرةً إلى أن "التواصل مع تيار "المردة" غائب في المرحلة الراهنة".

من ناحيتها، استعربت مصاجر "التيار الوطني الحر" "صدور هكذا تصريح في ليلة الميلاد التي تمحى فيها الضغينة والبغض"، مؤكدةً "رفض التعليق على المضمون".

وكان رئيس ​تيار المردة​ النائب السابق سليمان فرنجية قد رأى في وقت سابق في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "حتى الآن طبخة ​الحكومة​ تُظهر أنها حكومة ظاهرها مستقلّ وباطنها مرتبط بباسيل، حكومة تضمّ مستقلّين تاريخهم تسويات مع أصحاب النفوذ و​السلطة​ وسياسيين مشهود لهم بالتقلّب. إلا إذا الله ألهم الرئيس المكلّف".