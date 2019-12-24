أكد العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​ خلال حفل تخريج دورتي "تنشئة مغوار /66/" "وقتال وجهاً لوجه" باسم الرقيب المغوار الشهيد ​محمود درويش​، ان "وسط الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، يراهن ​اللبنانيون​ أكثرَ من أي وقت مضى على دور الجيش والمؤسسات الأمنية في تحصين الوطن من الأخطار، سواء من خطر ​اسرائيل​ وأطماعها التاريخية بأرضِنا ومياهِنا وثرواتِنا الطبيعية، أو من خطر ​الإرهاب​ المتربص شراً بوحدتنا الوطنية وصيغة عيشِنا المشترك، بالإضافةِ إلى العابثين بأمن المواطنين واستقرارهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العميد الركن مخول ممثلاً قائد الجيش: الكل يراهن على دور الجيش لتحصين الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.