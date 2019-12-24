درويش التقى سفير اليابان: لبنان يحتاج إلى دعم دولي اقتصادي

أكد النائب علي الدرويش عقب لقائه سفير ​اليابان​ تاكيشي اوكوبو، ان "​لبنان​ يحتاج إلى أوسع مروحة دعم دولي على المستوى الاقتصادي ضمن برنامج عمل واضح وشفاف"، موضحاً انه "جرى البحث مع سبل تعزيز التعاون".

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