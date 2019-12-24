دياب: بعد التأليف ونيل الثقة سننكب على المشاريع التي يحتاجها المواطن

تطلع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ عبر حديث تلفزيوني الى ان "يكون العام القادم، ختام لكل الاوجاع التي يعاني منها اللبنانيين منذ عقود"، مؤكداً انه "عندما يتم الانتهاء من التأليف وتنال الحكومة المقبلة الثقة من ​المجلس النيابي​، ستتوجه الحكومة الى المشاريع التي تهم المواطن على الصعيد الاجتماعي والمالي والاقتصادي"، مشيراً الى انه "يتكل على فريق عمل مميز، وسيتضح الامر في التأليف، وكذلك الاتكال على ​الشعب اللبناني​ المساند".

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