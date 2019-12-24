علوش: أزحنا عن صدرنا حمل سفاهة وجهالة وطائفية باسيل

اشار عضو المكتب السياسي في ​تيار المستقبل​ النائب السابق ​مصطفى علوش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "من اهم إنجازات ​الانتفاضة​ بالنسبة لنا كوننا أزحنا عن صدرنا حمل تفاهة وسفاهة وجهالة وطائفية الوزير ​جبران باسيل​ واتباعه عن صدرنا فلا يمكن ان يأمن الإنسان لم يحمل خنجر الغدر وراء ظهره وينتظر الفرصة للطعن في ساعة الغفلة"، مضيفا:"عسى ​الرئيس ميشال عون​ ان يعي ما تسبب به صهره لعهده".

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