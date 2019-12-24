خطار جال على عدد من مراكز الدفاع المدني بمناسبة الأعياد

جال المدير العام للدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​ على عدد من مراكز ​الدفاع المدني​، بمناسبة الأعياد، والتقى الموظفين والمتطوعين، منوها "بعملهم وعدم تقاعسهم عن القيام بالمهام الموكلة إليهم رغم كافة الظروف القاسية التي تمر بها البلاد"، داعيا اياهم "للبقاء بجهوزية تامة لتلبية نداءات الإغاثة عندما تدعو الحاجة".

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