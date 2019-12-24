سليم عون للحريري: أولها دلع وغنج وآخرها حرد وردات فعل صبيانية

رد عضو تكتل "​​لبنان القوي​​" النائب ​​​سليم عون​​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​، معتبراً ان "أولها دلع وغنج وآخرها حرد وردات فعل صبيانية"، مشدداً على ان "موقع المسؤولية ليس لعبة نستحليها وإذا لم نحصل عليها نكسّرها ونفش خلقنا بمن حولنا".

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