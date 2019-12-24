عقدت الهيئة العامة في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز إجتماعاً استثنائيًا برئاسة شيخ العقل ​الشيخ نعيم حسن​ وبحضور أعضاء الهيئة من رؤساء لجان المجلس والهيئة الدينية ووزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال ​وائل أبو فاعور​ والنواب ​أنور الخليل​، ​هادي أبو الحسن​ و​فيصل الصايغ​، وعضو ​المجلس الدستوري​ القاضي رياض أبو غيدا ورئيس ​محكمة الاستئناف​ الدرزية العليا الشيخ فيصل ناصر الدين وقضاة المذهب. وخُصص الاجتماع للاطلاع على الخطوات التنفيذية الجارية للمساهمة بتأمين شبكة أمان اجتماعية في هذه الظروف الاستثنائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس المذهبي للموحدين الدروز يجتمع للمساهمة بتأمين شبكة أمان اجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.