لفت ​وزير المالية​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​​علي حسن خليل​،​ في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "أوعز اليوم بتأجيل الإجراءات التطبيقية المتعلقة برسوم المعابر الحدودية حتى بداية ​العام الجديد​، تسهيلًا لانتقال الناس في فترة الأعياد وعدم استعداد الأجهزة المعنية للتنفيذ بسلاسة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليل: أوعزنا بتأجيل الإجراءات التطبيقية المتعلقة برسوم المعابر الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.