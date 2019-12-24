دياب من بعبدا: تحدثنا في الاطار العام والامور تسير كما يلزم

اكد رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ في تصريح له بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​ انه "اتينا لمعايدة الرئيس عون ومعايدة جميع اللبنانيين وقد تكلمنا في الاطار العام وكان هناك تجاوب كامل . وكل ما استطيع ان اقوله "ان شاء الله خير ونحن لا زلنا في اليومين الاولين وان شاء الله الامور سائرة كما يجب".

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