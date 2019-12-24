مصادر للنشرة: اللقاء بين عون ودياب تطرق الى تصنيف الوزارات

اشارت مصادر مطلعة للنشرة الى ان "اللقاء بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ كان جيدا ومثمرا وخصص للمعايدة"، لافتة الى انه "جرى الحديث في نتيجة ​الاستشارات النيابية​ غير الملزمة والصورة التي تم تكوينها".

وكشفت المصادر الى ان "اللقاء تطرق الى تصنيف الوزارات بين سيادية واساسية وخدماتية"، مشيرة الى ان "الاتجاه الغالب هو لحكومة صغيرة او متوسطة"، مؤكدة ان "لدى دياب سلسلة اتصالات في ​الساعات​ المقبلة لجوجلة كل الافكار والعودة الى رئيس الجمهورية".

واكدت المصادر ان "هناك تصورا اوليا قابلا للتطوير في ضوء اتصالات دياب الذي يصمم على انجاز الحكومة في اسرع وقت ممكن"، مرجحة ان تكون حكومة متوسطة من ١٨ وزيرا على ان شكلها بحاجة لمزيد من البحث.