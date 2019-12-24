وزير الترات الثقافي الايراني: الغاء تاشيرات الدخول بين ايران وروسيا قريبا

اعلن وزير التراث الثقافي و​السياحة​ والصناعات اليدوية ال​ايران​ي علي اصغر مونسان عن "صدور قرار متبادل حول الغاء تاشيرات الدخول بين ايران و​روسيا​ قريبا"، مشيراً إلى "أننا سنوقع مذكرة تفاهم تنص على الغاء متبادل لتاشيرات الدخول مع روسيا؛ خلال الزيارة التي سنقوم بها الى ​موسكو​".

ونوه بـ"الطاقات السياحية في ايران، وعلى سبيل المثال وجود 24 معلما اثريا مسجلا على لائحة التراث ​العالم​ي، فضلا عن العديد من المناظر الخلابة والترفيهية اضافة اتلى التقاليد والطقوس الشعبية العريقة في المجتمع الايراني"، مشيراً إلى أن "خطط وبرامج الوزارة لتطوير ​الصناعة​ السياحية في ايران"، قائلا "ان عدد السياح الاجانب ارتفع من 4 ملايين ابان فترة ​الحكومة​ الثانية عشرة الى 7.8 مليون سائح اجنبی حالیا".

ولفت إلى أن "ممثليات ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية تلعب دورا هاما في مجال التعريف بالمقومات السياحية الايرانية للعالم واستقطاب السياح"، مشيراً إلى أن "تعزيز الدبلوماسية الثقافية و​السياسة​ من افضل نتائج جهود السفراء الهادفة الى تحقيق الازدهار وتطوير السياحة واستقطاب السياح من مختلف البلدان".

واشار الى "تعاون وزارة التراث الثقافي مع منظمة السياحة العالمية، وايضا منظمة التربية والعلم والثقافة التابعة للامم المتحدة "​اليونسكو​" بصورة وطيدة"، مبينا انه "تتم حاليا صياغة برنامج لتطوير السياحة الوطنية بالتعاون مع هتين المنظمتين".

ودعا السفارات وممثليات البلاد كافة الى "تعزيز جهودها في المجال السياحي ودعم وزارة التراث الثقافي من اجل استقطاب المزيد من السياح الاجانب"، لافتا الى "اقامة العديد من معارض الحرف اليدوية من قبل هذه الوزار في الدول الاخرى".