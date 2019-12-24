ترامب: سنتعامل بنجاح كبير مع هدية عيد الميلاد من كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن "​الولايات المتحدة​ سوف تتعامل بنجاح كبير مع هدية محتملة ل​عيد الميلاد​ من ​كوريا الشمالية​". هذا وكان وزير الخارجية الكوري الشمالي ري تاي سونج قد اعلن في وقت سابق من أن "الولايات المتحدة قد تتوقع هدية عيد الميلاد من ​بيونغ يانغ​".

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