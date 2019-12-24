السفير الصيني لدى طهران: العلاقات الإيرانية الصينية استراتيجي

عبّر السفير ​الصين​ي لدى ​طهران​ تشانغ هوا عن "ارتياحه لتعاون المعاهد الصينية مع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ​ايران​"، مؤكدًا أن "العلاقات ال​إيران​ية الصينية استراتيجية والثقة المتبادلة بين البلدين تتعزز".

واشار السفير الى "مقال نشر مؤخرا في ​الولايات المتحدة​ بعنوان "​أميركا​ العامل الرئيسي للاضطرابات في ​الشرق الأوسط​" لافتاً إلى ان "الصين عارضت السياسات التوسعية للادارة الاميركية"، مضيفاً "مستوى التعاون بين إيران والصين يسير بشكل جيد في السنوات الأخيرة وقال إننا نعمل على تسريع تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأضاف "الجانب الصيني عاقد العزم على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، معرباً عن "دعم بكين لتنفيذ واستمرار ​الاتفاق النووي​"، قائلا "إن إيران بلد مهم على طريق الحرير وترى الصين انها شريك مهم لتنفيذ مشروع "حزام واحد -طريق واحد".