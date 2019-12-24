روحاني: قوة الاستقطاب لدى المسلمين أدت الى تشكيل الحضارة الاسلامية

أكد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ أن "قوة الاستقطاب والتحمل الكبير لدى المسلمين أدى الى تشكيل الحضارة الاسلامية"، مشيراً إلى أنه "من المهم في ظروف اليوم، ان نحيي الهوية الايرانية الاسلامية وأن نعزز روح الثقة لدى جيل ​الشباب​ في المجتمع من اجل تحقيق التقدم في البلاد".

وبيّن ان "العامل المؤثر في تشكيل الحضارة الاسلامية تمثل في قوة الاستقطاب والتحمل الكبير لدى المسلمين"، مشيراً إلى أن "​العالم الاسلامي​ جذب كل ما كان في العالم بأسره بقوة استقطابه، وعمل على تنميته وتعزيزه وأضاف إليه وبذلك أوجد تغييرا كبيرا".

وشدد على "اهمية ​وزارة التربية​ والتعليم ووزارة ​العلوم​ والابحاث والتقنية في تعريف الشباب واليافعين بطاقات الثقافة والحضارة الاسلامية"، مشيراً إلى أن "قوة الاستقطاب لدى المسلمين هي التي ادت الى انجاز هذا العمل العظيم، ولابد من تبيينها للشباب واليافعين، لكي يعلموا ان الاسلام يتمتع بهكذا قوة، ليستقطب كل العلوم وينميها ليبني الحضارات".