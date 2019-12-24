مسؤول أثيوبي تعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 70 في المئة

أعلن المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي كيفل هورو، أن "حوالي 70 في المئة من أعمال الإنشاءات في مشروع السد قد اكتملت، وأنه من المقرر اكتمال المشروع عام 2023"، مشيراً إلى أن "الأعمال في الوحدتين 9 و10 تهدف لتوليد الطاقة قبل الانتهاء الكامل من المشروع، وتسير بشكل جيد أيضا".
وذكر أنه "من المتوقع أن تولد الوحدتان المذكورتان 750 ميغاواط من الكهرباء في أوائل 2021"، مشيراً إلى أن "البلاد أنفقت حتى الآن 99 مليار بر إثيوبي على المشروع وهناك حاجة إلى 40 مليارا إضافية لإنهائه".
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