مسؤول أثيوبي تعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 70 في المئة

أعلن المدير العام لمشروع ​سد النهضة​ الإثيوبي كيفل هورو، أن "حوالي 70 في المئة من أعمال الإنشاءات في مشروع السد قد اكتملت، وأنه من المقرر اكتمال المشروع عام 2023"، مشيراً إلى أن "الأعمال في الوحدتين 9 و10 تهدف لتوليد ​الطاقة​ قبل الانتهاء الكامل من المشروع، وتسير بشكل جيد أيضا".

وذكر أنه "من المتوقع أن تولد الوحدتان المذكورتان 750 ميغاواط من ​الكهرباء​ في أوائل 2021"، مشيراً إلى أن "البلاد أنفقت حتى الآن 99 مليار بر إثيوبي على المشروع وهناك حاجة إلى 40 مليارا إضافية لإنهائه".