جهانغيري: البشرية بحاجة الى السلام الراسخ اكثر من أي وقت مضى

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني ​اسحاق جهانغيري​ ان "البشرية بحاجة الى ​السلام​ الراسخ اليوم اكثر من اي وقت مضى ونامل ان يشهد ​العام الجديد​ بيمن هذا ​الميلاد​ المبارك وفي ظل تعاليم الاديان الالهية انتشار السلام والعداله في كافة المعمورة".

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