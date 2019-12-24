الصدر: قانون الانتخابات الجديد سيقصي جميع الأحزاب الفاسدة

اعتبر زعيم ​التيار الصدري​ ​مقتدى الصدر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​قانون الانتخابات​ الجديد سيقصي جميع الأحزاب الفاسدة، وننتظر بفارغ الصبر أن تكون مفوضية الانتخابات مفوضية نزيهة ومستقلة بحق"، مشيراً الى انه "تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب بعد أن وقفت معه المرجعية والعقلاء والأصلاء وكل وطني شريف من النواب وغيرهم".

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