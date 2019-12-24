البرلمان العراقي نفى إرسال كتاب جديد إلى صالح حول الكتلة الأكبر

نفى ​مجلس النواب العراقي​ "إرسال كتاب جديد إلى رئيس البلاد ​برهم صالح​، حول الكتلة الأكبر داخل البرلمان"، مؤكداً أنه "لا أثر قانوني لأي كتاب موجه إلى ​رئيس الجمهورية​ برهم صالح، سوى الكتاب التي تشكلت به ​حكومة​ ​عادل عبد المهدي​ المستقيلة، والذي حسمت بموجبه الكتلة الأكبر".

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