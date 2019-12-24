رئيس بيلاروسيا: بلادنا خط دفاع متقدم لروسيا ولن نتنحى عنها جانبا

أكد رئيس بيلاروس ​ألكسندر لوكاشينكو​، أن "بيلا​روسيا​ خط دفاع متقدم لروسيا"، مشددا على أن "​مينسك​ لن تتنحى جانبا عنها إذا ما أراد أحدهم القتال ضدها"، مشيراً إلى أن "هذا ما قلته في المحادثات الأخيرة مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، قلت للتو إننا اليوم في ​بيلاروسيا​ نعتبر منطقة دفاعية متقدمة لروسي وسألت بوتين كن على يقين تام من أننا لن نسمح للدبابات التوجه إلى ​موسكو​ عبرنا".

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