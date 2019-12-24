شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تلقى وزارة التعليم 200 ألف طلب من النواب فى عام واحد دليل على الفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، إن الضغط على مكتب الاتصال السياسى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من جانب أعضاء البرلمان، وتلقيه نحو 200 ألف طلب من النواب خلال عام واحد هو دليل على الفشل وليس النجاح، مؤكدا أن هناك مشكلات فى وزارة التربية والتعليم، وأنه يجب التحرك الفورى للقضاء على هذه المشكلات وحلها فى أقرب فرصة، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من عدد من النواب، بشأن نقص وعجز المعلمين فى عدد من المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، بحضور الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

ومن ناحيتها، قالت النائبة شيرين القشاش، إن ملف المعلمين ثقيل وبه عوار شديد، لافتة إلى أن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم السابق لشئون المعلمين، لم يتمكن من حل هذه المشكلات لأنه لم يكن يسمع للنواب، مطالبة الدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم بالعمل على حل تلك المشكلات باعتبار أن المعلم هو عماد العملية التعليمية.

وأوضحت النائبة أن المعلمين الذين يعملون بمدينة السادات بمحافظة المنوفية يعانون من بعد مدينة السادات عن مساكنهم، حيث تعتبر مدينة السادات من المناطق النائية بمحافظة المنوفية، لافتة إلى أن كل العاملين بها يبعدون عنها مسافات كبيرة، وأن المعلم يخرج من منزله الساعة 5 صباحا، مطالبة بتوفير مقابل مادى مجزى للمعلمين أو توفير مساكن قريبة لهم.

وفى سياق متصل، قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن دور اللجنة هو الشراكة مع وزارة التربية والتعليم فى رسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذها، قائلا: "وهو ما سنفعله خلال الفترة القادمة".