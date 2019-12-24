شكرا لقرائتكم خبر عن نواب كفر الشيخ يطالبون بمحاسبة وكيل "التعليم" بالمحافظة: تعمل وفقا للأهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن نائبا محافظة كفر الشيخ، اللواء هانى النواصرة، والنائب سيد أحمد عيسى، هجوما حادا على الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وطالبا الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بالتحرك لمحاسبتها، لافتين إلى أنها تعمل وفقا لأهوائها الشخصية وتختار قيادات المديرية "بالتطبيل" وتقديم الهدايا لها، إلى جانب تحريضها للعاملين بالمديرية على مهاجمة النواب الذين يتقدمون بطلبات إحاطة بشأن أوضاع التعليم فى المحافظة.

من ناحيته قال اللواء هانى النواصرة، عضو مجلس النواب: "العملية فى كفر الشيخ بقت سبوبة، ولا يتم اختيار القيادات وفقا للقدرات، ووكيل الوزارة تختار القيادات وفقا لأهوائها الشخصية وبهدايا ذهب وملابس وغيرها، وبالتطبيل".

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من عدد من النواب، بشأن نقص وعجز المعلمين فى عدد من المدارس بمختلف محافظات الجمهورية.

وبدوره قال النائب سيد أحمد عيسى عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ: "أنا عملت طلب إحاطة لوكيلة الوزارة لمساعدتها فى التغلب على مشكلات الكثافة"، مضيفا "لكن ما حدث أنه كان هناك تطاول وسفاهة وقلة أدب من الرقاصين بتوعها على مواقع التواصل الاجتماعى ووصفوا النواب بالفشلة"، وهنا تدخل الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان ووجه بحذف هذه العبارات من المضبطة.

وطلب هاشم، من النائب سيد أحمد عيسى، تحرير محضر رسمى فى حق المتجاوزين لمحاسبتهم، كما وجه حديثه للواء هانى النواصرة قائلا "أى مخالفة مالية أو شبهات فساد روح بيها للنيابة العامة فورا"، مضيفا "أغلبنا كان تنفيذى قبل البرلمان، ويجب مراعاة مجازاة الموظف من خلال تحقيق"، مطالبا الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم بإحالة الأمر للتحقيق العاجل.