شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مجانية التعليم دمرت المنظومة..ومفيش مشكلة إن الطالب "يكنس" المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عصام الصافى، أن هناك مشكلة فى نظام التعليم فى مصر، قائلا: "لابد أن نعترف من وجود مشكلة فى التعليم"، مضيفا: "لا يوجد تعليم مجانى، وما دمر التعليم فى مصر ما يسمى بمجانية التعليم"، كما لفت إلى وجود عجز صارخ فى المعلمين فى المدارس، قائلا: "فى مدارس فيها نص معلم"، مؤكدا على ضرورة تغيير الفكر القديم فى التعامل مع الطلاب داخل المدارس، قائلا: "إيه المشكلة إن الطالب يكنس وينضف مكانه، يجب تغيير الفكر القديم".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من عدد من النواب، بشأن نقص وعجز المعلمين فى عدد من المدارس بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن ناحيته قال الدكتور خالد حنفى، عضو مجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تتعمد إغفال نسبة الـ5% الخاصة بذوى الإعاقة فى إعلاناتها بشأن مسابقات المعلمين، مؤكدا أن استمرار الوزارة فى إغفال هذه النسبة خلل وإغفال وإهدار لحق دستورى وقانونى لذوى الإعاقة.

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وبدوره تساءل النائب عبد الرحمن البكرى، عن موقف المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم، قائلا: "الوزارة تُصدر الأزمات للبرلمان، بدأت بمسابقة الـ36 ألف معلم وتم الاستغناء عنهم"، وتساءل أيضا عن سبب اشتراط قيد المتقدم للمسابقة بنقابة المعلمين.

فيما أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، بإنشاء منافذ بيع لشركات الأدوية والمستحضرات الطبية الحكومية التابعة لقطاع الأعمال العام بالمستشفيات الجامعية للتيسير على المرضى.

وقررت اللجنة رفع توصيتها للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لرفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المُختصين.