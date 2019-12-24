شكرا لقرائتكم خبر عن على عبدالعال مرحبا بشباب وذوى الإعاقة بالبرلمان: الاستضافات من محاسن المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشباب عدد من طلاب المدارس خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك فى إطار دور المجلس فى نشر الثقافة البرلمانية بين شباب مصر لاسيما طلاب المدارس والجامعات.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة، إن مجموعة من الشباب تحضر فى شرفات مجلس النواب، تتبع مبادرة "أعرف بلدك" التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مجموعة من طلاب مدارس سمالوط بمحافظة المنيا، ومجموعة من ذوى الاحتياجات الخاصة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية.

واضاف عبد العال: "أعتقد أن استضافة البرلمان لطلاب المدارس والجامعات من محاسن هذا المجلس".

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وفى سياق متصل بأداء البرلمان اليوم، فقد تمسك مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، بالنص على جواز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاث أقساط سنويا وبدون فوائد، وخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن، انحيازًا للمواطنين.

وكانت الحكومة ممثلة فى وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، قد طالب بإلغاء ما يتعلق بخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية، مشيرًا إلى أن طلبه يتفق مع ما ذهب إليه مجلس الدولة، المقترح الذى رفضه البرلمان.

وأبدى النائب أحمد السجنيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تقديره لرؤية مجلس الدولة والتى نظرت لهذه الجزئية من رؤية قانونية، متابعًا: "نحن كنواب ننظر للأمر برؤية واقعية، والسعى نحو تقديم محفزات للمواطنين من أجل التصالح".