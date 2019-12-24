شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يهنئ المسيحيين بأعيادهم: "مصر بخير..وما تنسوناش بالحاجات الحلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الأخوة المسيحيين فى ربوع مصر وخارجها، بحلول أعياد السنة الميلادية الجديدة. وقال رئيس البرلمان فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان: " لهم منا خالص التهانى، مصر بخير وكل المصريين بخير"، مداعباً النواب الأقباط فى القاعة، قائلا: "ما تنسوش أخواتكم النواب من الحاجات الحلوة". وكانت الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسته، لمناقشة قانون تنظيم هدم المبانى، والكيانات الإرهابية، وعدم حضوره بالزى الرسمى. Advertisements

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