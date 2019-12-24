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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان لـ"النواب" : لا تجلسوا فى مقاعد الوزراء ليس لها حصانة والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم - المنتهية منذ قليل- والتي شهدت الموافقة النهائية علي 3 مشروعات قوانين ممثله منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام التصالح في بعض مخالفات البناء.
وقال رئيس مجلس النواب ممازحاً أعضاء البرلمان، إن المقاعد المُخصصة لائحياً للوزراء لا تعطى حصانة لأصحابها.
وحسب المادة 425 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين. ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوما من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى بقية المقاعد على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية المختلفة والمستقلين، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم فى هذا الشأن كتابةً إلى رئيس المجلس.
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